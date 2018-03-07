 "Ювентус" и "Тоттенхэм" владеют самыми длинными беспроигрышными сериями среди всех команд в ЛЧ

В ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов сыграют "Тоттенхэм" и "Ювентус".

Стоит отметить, что оба клуба являются самыми длинными действующими беспроигрышными сериями среди клубов из пяти ведущих европейских лиг, участвующих в ЛЧ.

В данный момент "Ювентус" не проигрывал на 20 матчей подряд, а "Тоттенхэм" не знает горечи поражений в течение 17 поединков.

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