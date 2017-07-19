"Ювентус" и три топ-клуба АПЛ претендуют на Томаса Мюллера

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"Ювентус" и три топ-клуба АПЛ претендуют на Томаса Мюллера

Форвард мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер попал в сферу интересов четырёх топ-клубов, сообщает Sport Bild.

По сведениям издания, купить звёздного немца могут попытаться "Ювентус", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал".

Впрочем, председатель правления "Рекордмастер" Карл-Хайнц Румменигге поспешил заверить, что 27-летний футболист не продаётся.

Мюллер является воспитанником "Баварии", за основную команду выступает с 2007 года, сыграл 395 матчей и забил 161 гол. 

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