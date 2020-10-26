"Ювентус" и "Верона" обменялись голами в матче Серии А

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"Ювентус" и "Верона" обменялись голами в матче Серии А

"Ювентус" и "Верона" разошлись миром в матче 5-го тура чемпионата Италии.

"Ювентус" - "Верона" - 1:1

Голы: Фавилли, 60 - 0:1, Кулушевски, 77 - 1:1

"Ювентус": Шченсны, Демирал, Данило, Бонуччи (Фработта, 75), Рабьо, Артур, Рэмзи, Куадрадо, Бернардески (Кулусевски, 61), Мората, Дибала.

"Верона": Сильвестри, Алан Эмперор, Ловато, Чеккерини (Маньяни, 55), Фараони, Дзакканьи, Лазович, Колли, Роналду Виейра, Тамез (Илич, 51), Калинич (Фавилли, 55; Барак, 62).

"Ювентус" с 9 баллами занимает 5 место в турнирной таблице Серии А, у "Вероны" на 1 очко меньше и 8 позиция.

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