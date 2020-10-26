"Ювентус" и "Верона" обменялись голами в матче Серии А
"Ювентус" и "Верона" разошлись миром в матче 5-го тура чемпионата Италии.
"Ювентус" - "Верона" - 1:1
Голы: Фавилли, 60 - 0:1, Кулушевски, 77 - 1:1
"Ювентус": Шченсны, Демирал, Данило, Бонуччи (Фработта, 75), Рабьо, Артур, Рэмзи, Куадрадо, Бернардески (Кулусевски, 61), Мората, Дибала.
"Верона": Сильвестри, Алан Эмперор, Ловато, Чеккерини (Маньяни, 55), Фараони, Дзакканьи, Лазович, Колли, Роналду Виейра, Тамез (Илич, 51), Калинич (Фавилли, 55; Барак, 62).
"Ювентус" с 9 баллами занимает 5 место в турнирной таблице Серии А, у "Вероны" на 1 очко меньше и 8 позиция.
А еще: Пеле рассказал, о чем больше всего жалеет| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
Лента новостей
-
Главные новости дня: 25 октября
-
"Монако" без Головина проиграло "Лиону" в матче Лиги 1
-
"Реал Сосьедад" разгромил "Уэску" и возглавил турнирную таблицу Ла Лиги
-
Чемпионат Франции, 8 тур: результаты всех матчей и турнирная таблица
-
"Ювентус" и "Верона" обменялись голами в матче Серии А
-
Гол Варди помог "Лестеру" на выезде обыграть "Арсенал"
-
АЕК Карреры переиграл ПАС в чемпионате Греции
-
В "Ювентусе" сообщили о переговорах с Дибалой
-
Экс-тренер "Ахмата" Шалимов прокомментировал победу в матче с "Уфой"
-
Модрич: "Я уже стар для возвращения в "Тоттенхэм"
-
Умтити этим летом мог покинуть "Барселону"
-
"Гранада" обыграла "Хетафе" и вышла на второе место в Ла Лиге
-
"Вердер" и "Хоффенхайм" сыграли вничью в чемпионате Германии
-
"Фиорентина" обыграла "Удинезе" в домашнем матче Серии А
-
Роналдиньо сообщил, что заразился коронавирусом
-
Талалаев: "Ильин и Мелкадзе могут стать одной из самых результативных пар нападающих"
-
"Вулверхэмптон" и "Ньюкасл" не выявили победителя в матче АПЛ
-
Рахимов высказался о поражении "Уфы" в матче с "Ахматом"
-
Азар попал в заявку "Реала" на матч Лиги Чемпионов с гладбахской "Боруссией"
-
"Лилль" и "Ницца" обменялись голами в матче Лиги 1
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18