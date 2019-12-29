"Ювентус" имеет проблемы в переговорах с Холандом

"Ювентус" продолжает вести переговоры с нападающим "Ред Булл Зальцбурга" Эрлингом Холандом.

Как сообщает Calciomercato, туринцы уверены, что смогут подписать футболиста, однако клубу пока не удается согласовать с игроком условия личного контракта.

Отмечается, что 19-летний Холанд хочет зарабатывать более 10 миллионов евро в год, что не совсем устраивает "Ювентус".

Стоимость трансфера оценивается в 45 миллионов евро. В этом сезоне на счету Холанда 28 голов и 5 ассистов в 22 играх.

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