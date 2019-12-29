"Ювентус" имеет проблемы в переговорах с Холандом

Теги эрлинг холандювентусред булл зальцбургтрансферы

"Ювентус" имеет проблемы в переговорах с Холандом

"Ювентус" продолжает вести переговоры с нападающим "Ред Булл Зальцбурга" Эрлингом Холандом.

Как сообщает Calciomercato, туринцы уверены, что смогут подписать футболиста, однако клубу пока не удается согласовать с игроком условия личного контракта.

Отмечается, что 19-летний Холанд хочет зарабатывать более 10 миллионов евро в год, что не совсем устраивает "Ювентус".

Стоимость трансфера оценивается в 45 миллионов евро. В этом сезоне на счету Холанда 28 голов и 5 ассистов в 22 играх.

Читайте также: Райола может использовать переход Холанда в "Манчестер Юнайтед" в интересах Погба. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Гвардиола и Клопп круче Фергюсона, Венгер - мимо! Авторитетное английское издание назвало 10 лучших тренеров десятилетия в АПЛ

Гвардиола и Клопп круче Фергюсона, Венгер - мимо! Авторитетное английское издание назвало 10 лучших тренеров десятилетия в АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан Интер Милан 17 42
2 Ювентус Ювентус 17 42
3 Лацио Лацио 16 36
4 Рома Рома 17 35
5 Аталанта Аталанта 17 31
6 Кальяри Кальяри 17 29
7 Парма Парма 17 25
8 Наполи Наполи 17 24
9 Болонья Болонья 17 22
10 Торино Торино 17 21
11 Милан Милан 17 21
12 Хеллас Верона Хеллас Верона 16 19
13 Сассуоло Сассуоло 17 19
14 Удинезе Удинезе 17 18
15 Фиорентина Фиорентина 17 17
16 Лечче Лечче 17 15
17 Сампдория Сампдория 17 15
18 Брешия Брешия 17 14
19 СПАЛ СПАЛ 17 12
20 Дженоа Дженоа 17 11
Полная таблица

топ-5 тегов