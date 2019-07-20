"Ювентус" имеет пять предложений по Матюиди

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"Ювентус" имеет пять предложений по Матюиди

Хавбек "Ювентуса" Блез Матюиди заинтересовал множество европейских клубов.

Как сообщает Football Italia, интерес к 32-летнему французу проявляют "Лион", "Манчестер Юнайтед", "Монако", ПСЖ и "Эвертон". Однако отмечается, что "Ювентус" не желает расставаться с игроком.

Соглашение футболиста с клубом истекает летом 2020 года. В прошлом сезоне Матюиди провел 42 игры, забил три гола и отдал четыре ассиста.

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