"Интер" обыграл "Ювентус" в Серии А

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"Интер" обыграл "Ювентус" в Серии А

Фото: твиттер "Интера"\Автор неизвестен

"Интер" обыграл "Ювентус" в матче 31-го тура Серии А.

"Ювентус" - "Интер" - 0:1

Голы: Чалханоглу (пен), 45+5 - 0:1.

"Ювентус" - Шченсны, Данило, Кьеллини, де Лигт, Алекс Сандро (Де Шильо, 73), Куадрадо, Рабьо, Локателли (Закария, 34), Мората (Кин, 73), Дибала, Влахович.

"Интер" - Ханданович, Думфрис (Дармиан, 59), Д`Амброзио, Шкриньяр, Бастони, Перишич, Брозович (Гальярдини, 78), Чалханоглу (Видаль, 78), Барелла, Джеко, Мартинес (Корреа, 59).

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