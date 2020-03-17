"Ювентус", "Интер", "Наполи" и "Боруссия" поборются за хавбека "Фиорентины"

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"Ювентус", "Интер", "Наполи" и "Боруссия" поборются за хавбека "Фиорентины"

Полузащитник "Фиорентины" Гаэтано Кастровилли привлёк внимание нескольких более статусных клубов.

По информации La Gazzetta dello Sport, летом за перспективного итальянца будут спорить "Ювентус", "Интер", "Наполи" и дортмундская "Боруссия".

"Фиалки" готовы продать одного из своих лидеров за сумму более 40 миллионов евро.

В текущем сезоне 23-летний Кастровилли сыграл за "Фиорентину" 26 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.

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