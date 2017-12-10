"Ювентус", "Интер", "Наполи" и "Рома" не забили ни одного гола в туре впервые с 1995 года

В 16-м туре чемпионата Италии первые четыре команды Серии А не сумели забить ни одного гола в своих матчах.

Подобное произошло в итальянском первенстве впервые с 1995 года.

Напомним, что "Ювентус" и "Интер" сыграли между собой вничью 0:0. "Наполи" разошелся миром с "Фиорентиной", а "Рома" довольствовалась нулевой в поединке с "Кьево" (0:0).

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