"Ювентус", "Интер", "Наполи" и "Рома" не забили ни одного гола в туре впервые с 1995 года

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"Ювентус", "Интер", "Наполи" и "Рома" не забили ни одного гола в туре впервые с 1995 года

В 16-м туре чемпионата Италии первые четыре команды Серии А не сумели забить ни одного гола в своих матчах.

Подобное произошло в итальянском первенстве впервые с 1995 года.

Напомним, что "Ювентус" и "Интер" сыграли между собой вничью 0:0. "Наполи" разошелся миром с "Фиорентиной", а "Рома" довольствовалась нулевой в поединке с "Кьево" (0:0).

Не пропустите: "Рома" на выезде не смогла обыграть "Кьево". | http://soccernews.ru

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Итоги и символическая сборная 16-го тура АПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан 16 40
2 Наполи 16 39
3 Ювентус 16 38
4 Рома 15 35
5 Лацио 14 32
6 Сампдория 15 27
7 Милан 16 24
8 Фиорентина 16 22
9 Болонья 16 21
10 Кьево 16 21
11 Аталанта 15 20
12 Торино 15 20
13 Удинезе 15 18
14 Кальяри 16 17
15 Сассуоло 16 14
16 Дженоа 15 13
17 Кротоне 16 12
18 СПАЛ 16 11
19 Хеллас Верона 16 10
20 Беневенто 16 1
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