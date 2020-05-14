"Ювентус" интересовался обменом де Йонга на своих игроков. "Барселона" отказала

"Ювентус" хотел включить Френки де Йонга в сделку по обмену футболистами с "Барселоной". Об этом сообщает Diario Sport.

По данным источника, на предложение туринского клуба каталонцы ответили отказом. Сообщается, что "Барселона" даже не захотела дослушивать предложение "Ювентуса".

Руководство сине-гранатовых считает, что де Йонг - ключевой игрок для настоящего и будущего клуба.

Напомним, что де Йонг перешел в "Барселонц" из "Аякса" этим летом за 75 млн евро.

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