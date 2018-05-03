"Ювентус" интересуется бразильцем Пакетой

"Ювентус" проявляет интерес к полузащитнику "Фламенго" Лукасу Пакете, сообщает Corriere dello sport.

По сведениям издания, итальянский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Сумма отступных в его контракте составляет 48 миллионов евро. Также бразилец входит в сферу интересов "Милана" и "Лацио".

20-летний Пакета выступает за "Фламенго" с 2016 года, провел за клуб 53 матча и забил 9 голов.

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