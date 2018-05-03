"Ювентус" интересуется бразильцем Пакетой

Теги фламенгоювентуслукас пакета

"Ювентус" интересуется бразильцем Пакетой

"Ювентус" проявляет интерес к полузащитнику "Фламенго" Лукасу Пакете, сообщает Corriere dello sport.

По сведениям издания, итальянский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Сумма отступных в его контракте составляет 48 миллионов евро. Также бразилец входит в сферу интересов "Милана" и "Лацио".

20-летний Пакета выступает за "Фламенго" с 2016 года, провел за клуб 53 матча и забил 9 голов.

Не пропустите: "Ювентус" намерен подписать хавбека "Милана". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Красочные матчи и судейские ошибки: итоги полуфинала Лиги Чемпионов

Красочные матчи и судейские ошибки: итоги полуфинала Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 35 88
2 Наполи 35 84
3 Лацио 35 70
4 Рома 35 70
5 Интер Милан 35 66
6 Аталанта 35 58
7 Милан 35 57
8 Сампдория 35 54
9 Фиорентина 35 54
10 Торино 35 47
11 Дженоа 35 41
12 Болонья 35 39
13 Сассуоло 35 37
14 Удинезе 35 34
15 Кротоне 35 34
16 Кальяри 35 33
17 СПАЛ 35 32
18 Кьево 35 31
19 Хеллас Верона 35 25
20 Беневенто 35 18
Полная таблица

топ-5 тегов