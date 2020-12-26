"Ювентус" интересуется бразильским нападающим

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"Ювентус" интересуется бразильским нападающим

Туринский "Ювентус" может усилить состав форвардом "Сан-Паулу" Бренером Соузой да Силвой.

По информации Calciomercato, перспективный бразилец включён в шорт-лист "старой синьоры".

20-летний воспитанник "Сан-Паулу" забил в составе родной команды 22 гола в 48 матчах.

Рыночная стоимость Бренера оценивается в 1,3 миллиона евро.

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