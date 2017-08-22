"Ювентус" интересуется Брозовичем



"Ювентус" проявляет интерес к хорватскому полузащитнику "Интера" Марцело Брозовичу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, туринский клуб может купить футболиста до закрытия трансферного окна. "Юве" рассматривает кандидатуру хорвата в качестве замены хавбеку Клаудио Маркизио, которым интересуется "Милан".

24-летний Брозович выступает за "Интер" с 2015 года, провел за клуб 80 матчей, забил 13 голов и сделал 8 результативных передач.

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