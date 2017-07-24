"Ювентус" интересуется де Вреем

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"Ювентус" интересуется де Вреем

"Ювентус" проявляет интерес к голландскому защитнику "Лацио" Стефану де Врею, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, туринский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Юве" рассматривает кандидатуру голландца в качестве замены Леонардо Бонуччи, который перешел в "Милан". Ранее сообщалось, что игроком также интересуется "Интер".

25-летний де Врей выступает за "Лацио" с 2014 года, провел за клуб 71 матч и забил 3 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2018 года.

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