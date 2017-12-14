"Ювентус" интересуется двумя хавбеками "Реала"

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"Ювентус" интересуется двумя хавбеками "Реала"Туринский "Ювентус" интересуется сразу двумя полузащитниками мадридского "Реала", информирует Tuttosport.

По сведениям издания, "старая сеньора" рассматривает вариант с подписанием в зимнее трансферное окно Дани Себальоса и Матео Ковачича. При этом итальянский гранд будет вполне готов взять двух хавбеков "сливочных" в аренду.

Напомним, Доннарумма отказался переходить в "Ювентус". | soccernews.ru

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