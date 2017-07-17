"Ювентус" интересуется Гараем

Туринский "Ювентус" продолжает поиск замены для Леонардо Бонуччи, сообщает Tuttosport.

По информации источника, в шорт-лист "бьянконери" попал защитник "Валенсии" Эсекьель Гарай.

Отмечается, что "Ювентус" готов заплатить за 30-летнего аргентинца 12-15 миллионов евро.

В прошлом сезоне Гарай сыграл за "Валенсию" 28 матчей и забил 4 гола.

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