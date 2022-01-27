"Ювентус" интересуется хавбеком "Кальяри"

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"Ювентус" интересуется хавбеком "Кальяри"

Фото инстаграм Наитана Нандеса

Полузащитник "Кальяри" Наитан Нандес стал трансферной целью туринского "Ювентуса", сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным инсайдера, "старая синьора" видит в 26-летнем уругвайце замену для Родриго Бентанкура или Артура, один из которых может покинуть клуб.

Рыночная стоимость хавбека "Кальяри" оценивается в 18 миллионов евро.

В текущем сезоне Нандес сделал 2 ассиста в 18 матчах. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.

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