"Ювентус" интересуется хавбеком "Кальяри"
Фото инстаграм Наитана Нандеса
Полузащитник "Кальяри" Наитан Нандес стал трансферной целью туринского "Ювентуса", сообщает журналист Фабрицио Романо.
По данным инсайдера, "старая синьора" видит в 26-летнем уругвайце замену для Родриго Бентанкура или Артура, один из которых может покинуть клуб.
Рыночная стоимость хавбека "Кальяри" оценивается в 18 миллионов евро.
В текущем сезоне Нандес сделал 2 ассиста в 18 матчах. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17