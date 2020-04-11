"Ювентус" интересуется хавбеком "Реала" Себальосом

Хавбек мадридского "Реала" Дани Себальос, который на данный момент играет в аренде за "Арсенал", может перейти в другой клуб, передает Mundo Deportivo.

По данным источника, 23-летним игроком интересуется "Ювентус". Туринский клуб готов платить футболисту 5 миллионов евро в год.

Рыночная стоимость полузащитника - 32 миллиона евро.

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 14 матчах, отметившись 2 ассистами.



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