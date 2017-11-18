"Ювентус" интересуется хавбеком "Вольфсбурга"

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"Ювентус" интересуется хавбеком "Вольфсбурга"

Хавбек "Вольфсбурга" Максимилиан Арнольд попал в сферу интересов "Ювентуса", сообщает Sky Sports.

По информации ресурса, руководство клуба считает, что футболист способен усилить центральную линию команды. Соглашение Арнольда с "Вольфсбургом" рассчитано до лета 2020 года.

В текущем сезоне Арнольд принял участие в 10 играх "Вольфсбурга".

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