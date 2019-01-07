"Ювентус" интересуется игроком "Дженоа"

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"Ювентус" интересуется игроком "Дженоа"

"Ювентус" планирует приобрести защитника "Дженоа" Кристиана Ромеро. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

Ромеро перешел в "Дженоа" летом 2018 года из "Белграно" за 1,65 миллиона евро. На данный момент клуб готов отпустить игрока за 25 миллионов евро. Туринцы предлагают 15 млн. евро. 

В текущем сезоне игрок участвовал в 11 матчах, забил один гол и сделал один ассист.

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