"Ювентус" интересуется Иньестой, Джаном и Горетцкой

"Ювентус" приступил к поискам центрального полузащитника, которого можно приобрести в январе или летом 2018 года, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, в сферу интересов итальянского клуба входят хавбеки "Барселоны" Андрес Иньеста, "Ливерпуля" Эмре Джан и "Шальке" Леон Горетцка.

Стоит отметить, что у этих футболистов летом 2018 года завершаются контракты. Таким образом "Юве" может приобрести их в январе за небольшие деньги, либо дождаться следующего лета и подписать хавбека бесплатно.

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