"Ювентус" интересуется Кристанте

Теги ювентусаталантабрайан кристанте

"Ювентус" интересуется Кристанте

"Ювентус" летом хочет приобрести полузащитника "Аталанты" Брайана Кристанте.

Как сообщает Tuttomercatoweb, туринцы в связи с возможным уходом Сами Хедиры и Клаудио Маркизио, ищут новых центральных полузащитников. Одним из вариантов является трансфер Кристанте, который показывает неплохую игру в этом сезоне.

Отмечается, что "Ювентус" готов выделить на трансфер Кристанте 25 миллионов евро.

Читайте также: "Ювентус" заинтересован в подписании ключевого игрока "Милана". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Битва на "Олимпико": "Рома" принимает "Милан"

Битва на "Олимпико": "Рома" принимает "Милан"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 25 66
2 Ювентус 25 65
3 Интер Милан 26 51
4 Рома 25 50
5 Лацио 25 49
6 Сампдория 25 41
7 Милан 25 41
8 Аталанта 25 38
9 Торино 25 36
10 Удинезе 25 33
11 Болонья 26 33
12 Фиорентина 25 32
13 Дженоа 26 30
14 Кьево 25 25
15 Кальяри 25 25
16 Сассуоло 25 23
17 Кротоне 25 21
18 СПАЛ 25 17
19 Хеллас Верона 25 16
20 Беневенто 26 10
Полная таблица

топ-5 тегов