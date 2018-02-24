"Ювентус" интересуется Кристанте

"Ювентус" летом хочет приобрести полузащитника "Аталанты" Брайана Кристанте.

Как сообщает Tuttomercatoweb, туринцы в связи с возможным уходом Сами Хедиры и Клаудио Маркизио, ищут новых центральных полузащитников. Одним из вариантов является трансфер Кристанте, который показывает неплохую игру в этом сезоне.

Отмечается, что "Ювентус" готов выделить на трансфер Кристанте 25 миллионов евро.

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