"Ювентус" интересуется молодым форвардом "Боки Хуниорс"

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к венесуэльскому нападающему "Боки Хуниорс" Яну Уртадо, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб на протяжении некоторого времени следит за прогрессом футболиста. Переход игрока может состояться уже в ближайшее летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 20-летний Уртадо провел за "Боку Хуниорс" 14 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с "Бокой" действует до июня 2023 года.

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