"Ювентус" интересуется молодым форвардом "Боки Хуниорс"
Туринский "Ювентус" проявляет интерес к венесуэльскому нападающему "Боки Хуниорс" Яну Уртадо, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, итальянский клуб на протяжении некоторого времени следит за прогрессом футболиста. Переход игрока может состояться уже в ближайшее летнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне 20-летний Уртадо провел за "Боку Хуниорс" 14 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с "Бокой" действует до июня 2023 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
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|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16