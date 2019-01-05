"Ювентус" интересуется молодым игроком "Атлетико Паранаэнсе"

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"Ювентус" интересуется молодым игроком "Атлетико Паранаэнсе"

"Ювентус" заинтересован в покупке игрока "Атлетико Паранаэнсе" Ренан Лоди. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Туринский клуб хочет приобрести бразильца в январе.

Стоимость игрока - 15-20 миллионов евро.

Лоди - воспитанник "Атлетико Паранаэнсе", за основную команду игрок дебютировал в 2016 году.

"Ювентус", набрав 53 очка, занимает лидирующее место в Серии А.

А еще: "Интер" и "Рома" поборются за голкипера | http://soccernews.ru

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