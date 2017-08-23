"Ювентус" интересуется Муссой Сиссоко

"Ювентус" проявляет интерес к французскому полузащитнику "Тоттенхэма" Муссе Сиссоко, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, француз является одним из приоритетных вариантов для "Юве" до закрытия летнего трансферного окна. Также итальянцы рассматривают кандидатуры Кевина Строотмана, Андре Гомеша, Ренату Санчеша, Эмре Джана и Стивена Нзонзи.

28-летний Сиссоко выступает за "Тоттенхэм" с 2016 года, провел за клуб 33 матча и не забил ни одного гола.

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