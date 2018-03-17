"Ювентус" интересуется нападающим "Манчестер Юнайтед"
Форвард "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль может продолжить карьеру в "Ювентусе", сообщает Premium Sport.
По информации источника, следующим летом "бьянконери" готовы предложить за 22-летнего француза 65 миллионов евро.
Не исключено, что "МЮ" согласится продать Мартиаля, поскольку контракт футболиста с клубом истекает в 2019 году.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|81
|2
|Манчестер Юнайтед
|30
|65
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Ливерпуль
|30
|60
|5
|Челси
|30
|56
|6
|Арсенал Лондон
|30
|48
|7
|Бернли
|30
|43
|8
|Лестер Сити
|30
|40
|9
|Эвертон
|30
|37
|10
|Уотфорд
|30
|36
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|30
|34
|12
|Борнмут
|30
|33
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|32
|14
|Суонси Сити
|30
|31
|15
|Хаддерсфилд Таун
|30
|31
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|30
|17
|Саутгемптон
|30
|28
|18
|Кристал Пэлас
|30
|27
|19
|Сток Сити
|30
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|30
|20