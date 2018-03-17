"Ювентус" интересуется нападающим "Манчестер Юнайтед"

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"Ювентус" интересуется нападающим "Манчестер Юнайтед"

Форвард "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль может продолжить карьеру в "Ювентусе", сообщает Premium Sport.

По информации источника, следующим летом "бьянконери" готовы предложить за 22-летнего француза 65 миллионов евро.

Не исключено, что "МЮ" согласится продать Мартиаля, поскольку контракт футболиста с клубом истекает в 2019 году. 

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