"Ювентус" интересуется нападающим "Наполи"

Форвард "Наполи" Фернандо Льоренте может вернуться в туринский "Ювентус", сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, 35-летний испанец входит в шорт-лист "старой синьоры" наряду с Мойсе Кином. Клуб хочет подписать ещё одного нападающего до закрытия трансферного окна.

Льоренте уже выступал за "Ювентус" с 2013 по 2015 год, сыграл 92 матча, забил 27 голов и сделал 10 ассистов.

Сейчас рыночная стоимость воспитанника "Атлетика" из Бильбао оценивается в 3 миллиона евро.

Не пропустите: Хедира и Коста близки к уходу из "Ювентуса". | http://soccernews.ru