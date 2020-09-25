"Ювентус" интересуется нападающим "Наполи"

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"Ювентус" интересуется нападающим "Наполи"

Форвард "Наполи" Фернандо Льоренте может вернуться в туринский "Ювентус", сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, 35-летний испанец входит в шорт-лист "старой синьоры" наряду с Мойсе Кином. Клуб хочет подписать ещё одного нападающего до закрытия трансферного окна.

Льоренте уже выступал за "Ювентус" с 2013 по 2015 год, сыграл 92 матча, забил 27 голов и сделал 10 ассистов.

Сейчас рыночная стоимость воспитанника "Атлетика" из Бильбао оценивается в 3 миллиона евро.

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