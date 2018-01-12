"Ювентус" интересуется Пеллегрини

"Ювентус" проявляет интерес к полузащитнику "Ромы" Лоренцо Пеллегрини, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, туринский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него полную сумму отступных, которая составляет 25 миллионов евро. "Юве" рассматривает кандидатуру хавбека на тот случай, если не удастся купить другого игрока римлян Кевина Строотмана.

В этом сезоне 21-летний Пеллегрини провел за "Рому" 21 матч, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

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