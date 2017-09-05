"Ювентус" интересуется северокорейским форвардом

Нападающий "Кальяри" Хан Кван Сон попал в сферу интересов "Ювентуса", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, скауты "бьянконери" следят за выступлениями северокорейского форварда, который в этом сезоне на правах аренды играет за "Перуджу".

Стоит отметить, что Хан Кван Сон провёл за "грифонов" два матча в Серии Б и забил четыре гола.

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