"Ювентус" интересуется скаутом, который привел Головина в ЦСКА

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"Ювентус" интересуется скаутом, который привел Головина в ЦСКА

Скаут ЦСКА Андрей Мовсесьян попал в сферу интересов "Ювентуса".

Как сообщает Calciomercato, руководство туринского клуба впечатлено работой селекционера в ЦСКА.

Отметим, что именно Мовсесьян привел в ЦСКА Александра Головина, который за 30 миллионов евро перешел в "Монако".

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