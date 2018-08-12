"Ювентус" интересуется скаутом, который привел Головина в ЦСКА
Скаут ЦСКА Андрей Мовсесьян попал в сферу интересов "Ювентуса".
Как сообщает Calciomercato, руководство туринского клуба впечатлено работой селекционера в ЦСКА.
Отметим, что именно Мовсесьян привел в ЦСКА Александра Головина, который за 30 миллионов евро перешел в "Монако".
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|О
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