"Ювентус" интересуется Соарешем

"Ювентус" проявляет интерес к португальскому защитнику "Саутгемптона" Седрику Соарешу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера оценивается в 20 миллионов евро. В составе "Юве" португалец может заменить Дани Алвеса, который в ближайшее время покинет клуб.

25-летний Соареш выступает за "Саутгемптон" с 2015 года, провел за клуб 61 матч.

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