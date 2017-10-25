"Ювентус" интересуется сразу тремя игроками "Монако"

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"Ювентус" интересуется сразу тремя игроками "Монако"Туринский "Ювентус" интересуется сразу тремя игроками "Монако", информирует CalcioMercato.

По сведениям источника, "старая сеньора" уже в зимнее трансферное окно может предпринять попытки заполучить защитника Джибриля Сидибе, полузащитника Фабиньо и вингера Тома Лемара. При этом в "Юве" понимают, что монегаски вряд ли будут готовы отпустить всех трех своих игроков.

Напомним, Аллегри верит в то, что "Ювентус" может стать чемпионом Италии в седьмой раз подряд. | soccernews.ru

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