Туринский "Ювентус" интересуется сразу тремя игроками "Монако", информирует CalcioMercato.

По сведениям источника, "старая сеньора" уже в зимнее трансферное окно может предпринять попытки заполучить защитника Джибриля Сидибе, полузащитника Фабиньо и вингера Тома Лемара. При этом в "Юве" понимают, что монегаски вряд ли будут готовы отпустить всех трех своих игроков.