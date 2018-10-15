"Ювентус" интересуется трансферной целью "Интера"

Туринский "Ювентус" интересуется защитником "Сампдории" Йоахимом Андерсеном, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации ресурса, "бьянконери" готовят предложение по трансферу 22-летнего датчанина, на которого также претендует миланский "Интер".

Андерсен выступает за "Сампдорию" с 2017 года, сыграл 17 матчей и сделал 1 результативную передачу.

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