"Ювентус" интересуется вратарем "Динамо" Киев
Фото: инстаграм Руслана Нещерета/Автор неизвестен
Туринский "Ювентус" проявляет интерес к вратарю киевского "Динамо" Руслану Нещерету, сообщает программа "ТаТоТаке" в YouTube.
По сведениям источника, клубы ведут переговоры по трансферу голкипера в летнее трансферное окно. "Ювентус" готов заплатить за Нещерета три миллиона евро.
19-летний Нещерет является воспитанником "Динамо". В прошлом сезоне он провел за клуб четыре матча и пропустил шесть голов. Его контракт с клубом действует до 31 января 2025 года.
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