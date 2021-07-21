"Ювентус" интересуется вратарем "Динамо" Киев

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"Ювентус" интересуется вратарем "Динамо" Киев

Фото: инстаграм Руслана Нещерета/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к вратарю киевского "Динамо" Руслану Нещерету, сообщает программа "ТаТоТаке" в YouTube.

По сведениям источника, клубы ведут переговоры по трансферу голкипера в летнее трансферное окно. "Ювентус" готов заплатить за Нещерета три миллиона евро.

19-летний Нещерет является воспитанником "Динамо". В прошлом сезоне он провел за клуб четыре матча и пропустил шесть голов. Его контракт с клубом действует до 31 января 2025 года.

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