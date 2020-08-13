"Ювентус" интересуется защитником "Аталанты"

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"Ювентус" интересуется защитником "Аталанты"

Левый защитник "Аталанты" Робин Госенс стал трансферной целью туринского "Ювентуса".

По информации журналиста Николо Скиры, бергамцы готовы продать немецкого фулбека за 30-35 миллионов евро.

Конкуренцию "старой синьоре" составят клубы из АПЛ и Бундеслиги.

Госенс выступает за "Аталанту" с 2017 года, сыграл 105 матчей, забил 15 голов и сделал 12 ассистов.

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