"Ювентус" интересуется защитником "Атлетико"

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"Ювентус" интересуется защитником "Атлетико"

Защитник мадридского "Атлетико" Хосе Хименес может перейти в "Ювентус", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, туринский клуб готов побороться за 22-летнего уругвайца с "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

Стоит отметить, что в контракте Хименеса с "Атлетико" прописана сумма отступных в размере 65 миллионов евро.

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