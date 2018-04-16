"Ювентус" интересуется защитником "Атлетико"

Защитник "Атлетико" Филипе Луис может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 32-летний игрок летом может перебраться в "Ювентус". Отмечается, что переговоры между сторонами уже стартовали.

В текущем сезоне Луис провел 25 матчей, отметился одним голом и тремя асситами.

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