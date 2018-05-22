"Ювентус" интересуется защитником "Атлетико"

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"Ювентус" интересуется защитником "Атлетико"Туринский "Ювентус" интересуется защитником мадридского "Атлетико" Диего Годином, информирует La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, "старая синьора" будет готова предпринять попытки подписать 32-летнего бека "матрасников", если ближайшим летом "Альянц Стэдиум" покинет игрок ее линии обороны Мехди Бенатиа.

В нынешнем сезоне Годин забил 1 гол в 45 матчах за "Атлетико".

Напомним, "Ювентус" рассчитывает усилить свою атаку двумя звездными форвардами АПЛ. | soccernews.ru

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