"Ювентус" интересуется защитником "Барселоны"

Туринский "Ювентус" интересуется защитником каталонской "Барселоны" Люкой Динем, информирует RAI.

По сведениям источника, в "старой синьоре" рассматривают вариант с приобретением 24-летнего бека "сине-гранатовых" в летнее трансферное окно. В подписании француза заинтересован лично главный тренер чемпионов Италии Массимилиано Аллегри.

В нынешнем сезоне Динь забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 18 матчах за "Барселону".

Напомним, "Ювентус" рассматривает трех кандидатов на замену Аллегри. | soccernews.ru