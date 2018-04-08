"Ювентус" интересуется защитником "Барселоны"

Теги ювентусбарселоналюка диньмассимилиано аллегри

"Ювентус" интересуется защитником "Барселоны"Туринский "Ювентус" интересуется защитником каталонской "Барселоны" Люкой Динем, информирует RAI.

По сведениям источника, в "старой синьоре" рассматривают вариант с приобретением 24-летнего бека "сине-гранатовых" в летнее трансферное окно. В подписании француза заинтересован лично главный тренер чемпионов Италии Массимилиано Аллегри.

В нынешнем сезоне Динь забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 18 матчах за "Барселону".

Напомним, "Ювентус" рассматривает трех кандидатов на замену Аллегри. | soccernews.ru

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