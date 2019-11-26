"Ювентус" интересуется защитником "Барселоны"
Центральный защитник "Барселоны" Жан-Клер Тодибо стал трансферной целью "Ювентуса", сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, "старая синьора" следит за перспективным французом ещё с тех времён, когда он выступал за "Тулузу".
Сам футболист готов перебраться в туринский клуб, поскольку в "блаугране" он получает мало игровой практики.
На 19-летнего игрока также претендует "Байер", но ему больше импонирует вариант с "Ювентусом".
"Барса" купила Тодибо в январе 2018 года за 1 миллион евро. С тех пор он провёл всего 4 неполных матча.
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|Атлетико Мадрид
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|14
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|Реал Сосьедад
|14
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|Хетафе
|14
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|Гранада
|14
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|Леванте
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|Валенсия
|14
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|Осасуна
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|19
|12
|Вильярреал
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|Мальорка
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