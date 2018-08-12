"Ювентус" интересуется защитником "Баварии"

Теги бавария мюнхенювентусхуан бернат

"Ювентус" интересуется защитником "Баварии"Туринский "Ювентус" интересуется защитником мюнхенской "Баварии" Хуаном Бернатом, информирует Tuttosport.

По сведениям издания, в "старой синьоре" всерьез оценивается возможность приобретения 25-летнего бека немецкого гранда в текущее трансферное окно.

В прошлом сезоне Бернат сделал 2 результативные передачи в 12 матчах за "Баварию". 

Напомним, также "Ювентус" продолжает интересоваться Марсело. | soccernews.ru

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