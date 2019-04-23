"Ювентус" интересуется защитником "Бенфики" Гримальдо
"Ювентус" интересуется игроком "Бенфики" Гримальдо. Об этом сообщает Calcio Mercato.
Туринский клуб намерен сосредоточится на испанском футболисте после того, как ему не удалось согласовать трансфер Марсело из "Реала".
Ранее сообщалось, что в 23-летнем футболисте заинтересован "Атлетико". Португальский клуб готов отпустить игрока за 40 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Гримальдо участвовал в 50 матчах, отметившись 7 голами и 9 ассистами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|33
|87
|2
|Наполи
|33
|67
|3
|Интер Милан
|33
|61
|4
|Милан
|33
|56
|5
|Аталанта
|33
|56
|6
|Рома
|33
|55
|7
|Торино
|33
|53
|8
|Лацио
|33
|52
|9
|Сампдория
|33
|48
|10
|Фиорентина
|33
|40
|11
|Кальяри
|33
|40
|12
|Сассуоло
|33
|38
|13
|СПАЛ
|33
|38
|14
|Парма
|33
|36
|15
|Болонья
|33
|34
|16
|Дженоа
|33
|34
|17
|Удинезе
|33
|33
|18
|Эмполи
|33
|29
|19
|Фрозиноне
|33
|23
|20
|Кьево
|33
|14