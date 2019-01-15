"Ювентус" интересуется защитником "Челси"

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"Ювентус" интересуется защитником "Челси"

Защитник лондонского "Челси" Эмерсон Пальмери привлёк внимание "Ювентуса", сообщает Goal.com.

По информации ресурса, туринский клуб намерен заполучить левого фулбека "синих" до закрытия зимнего трансферного окна.

24-летний Эмерсон перешёл из "Ромы" в "Челси" в январе прошлого года за 20 миллионов евро. Однако закрепиться в составе "пенсионеров" бразильцу не удалось - 18 матчей, 1 гол и 3 ассиста.

Контракт футболиста со столичным клубом рассчитан до июня 2022 года. Его стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

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