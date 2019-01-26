Туринский "Ювентус" интересуется защитником "Челси" Андреасом Кристенсеном, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, "старая синьора" хочет омолодить свою оборону и считает 22-летнего датчанина отличным вариантом для этой цели.

Кристенсен недоволен своим положением в "Челси" и готов сменить команду. В текущем сезоне он провёл в составе "синих" всего 12 матчей (1 в АПЛ).

Контракт футболиста с лондонским клубом рассчитан до июня 2022 года, а его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

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