"Ювентус" интересуется защитником "Интера"

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"Ювентус" интересуется защитником "Интера"Туринский "Ювентус" возобновил свой интерес к защитнику миланского "Интера" Жоау Канселу, который текущий сезон на правах аренды проводит в "Валенсии".

Как информирует El Mundo Deportivo, "старая сеньора" рассматривает вариант с приобретением 23-летнего бека уже ближайшим летом. Чемпион Италии планирует воспользоваться финансовыми проблемами "нерадзурри" и предложить за португальца 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Канселу сделал 3 результативные передачи в 19 матчах за "Валенсию".

Напомним, "Ювентус" назвал трансферную стоимость Пьянича. | soccernews.ru

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