"Ювентус" интересуется защитником "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан может продолжить карьеру в "Ювентусе".

Как сообщает Sky Sports, туринцы планируют арендовать футболиста с возможностью выкупа. Переход может состояться в ближайшие дни.

В этом сезоне Дармиан провел 12 матчей и отметился двумя голевыми передачами.

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