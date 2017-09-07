"Ювентус" интересуется защитником ПСЖ

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к правому защитнику ПСЖ Томасу Менье, сообщает итальянская пресса.

"Бьянконери" по-прежнему находятся в поиске замены для Дани Алвеса, который прошлым летом покинул клуб.

Пока неизвестно, когда "Ювентус" предпримет попытки купить Менье - в январе или следующим летом.

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