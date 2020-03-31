"Ювентус" интересуется защитником "Реала" Хакими

"Ювентус" интересуется игроком дортмундской "Боруссии" Ашрафом Хакими, права на которого принадлежат "Реалу". Об этом пишут итальянские СМИ.

По данным источника, туринский клуб намерен купить 21-летнего футболиста в летнее трансферное окно. Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри хочет усилить линию защиты.

Отметим, на игрока также претендуют "Челси" и "Бавария".

В этом сезоне Ашраф участвовал в 37 матчах, забил 7 голов и сделал 10 голевых передач.

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