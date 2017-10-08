"Ювентус" интересуется защитником сборной Нидерландов

Туринский "Ювентус" интересуется защитником римского "Лацио" Стефаном де Вреем, информирует CalcioMercato.

По сведениям источника, 25-летний бек "орлов" продолжает оставаться одним из приоритетных кандидатов на усиление центра обороны "старой сеньоры".

В нынешнем сезоне де Врей забил 2 мяча в 8 матчах за "Лацио".

Напомним, "Ювентус" сомневается в целесообразности выкупа Хеведеса. | soccernews.ru