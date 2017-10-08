"Ювентус" интересуется защитником сборной Нидерландов

Теги ювентуслациостефан де врей

"Ювентус" интересуется защитником сборной НидерландовТуринский "Ювентус" интересуется защитником римского "Лацио" Стефаном де Вреем, информирует CalcioMercato.

По сведениям источника, 25-летний бек "орлов" продолжает оставаться одним из приоритетных кандидатов на усиление центра обороны "старой сеньоры".

В нынешнем сезоне де Врей забил 2 мяча в 8 матчах за "Лацио".

Напомним, "Ювентус" сомневается в целесообразности выкупа Хеведеса. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Британские разборки: Уэльс и Ирландия встретятся в решающем матче отбора

Британские разборки: Уэльс и Ирландия встретятся в решающем матче отбора

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 7 21
2 Ювентус 7 19
3 Интер Милан 7 19
4 Лацио 7 16
5 Рома 6 15
6 Торино 7 12
7 Милан 7 12
8 Сампдория 6 11
9 Кьево 7 11
10 Болонья 7 11
11 Аталанта 7 9
12 Фиорентина 7 7
13 Удинезе 7 6
14 Кальяри 7 6
15 СПАЛ 7 5
16 Кротоне 7 5
17 Сассуоло 7 4
18 Хеллас Верона 7 3
19 Дженоа 7 2
20 Беневенто 7 0
Полная таблица

топ-5 тегов