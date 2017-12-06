"Ювентус" интересуется защитником "Валенсии"

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"Ювентус" интересуется защитником "Валенсии"

Защитник "Валенсии" Хосе Гайя попал в сферу интересов "Ювентуса".

Как сообщает Football Espana, руководство "старой синьоры" видит в футболисте возможную замену Алексу Сандро.

В текущем сезоне Гайя провел 13 матчей и отдал 3 ассиста.

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