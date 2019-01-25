"Ювентус" интересуется защитником "Зенита"

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"Ювентус" интересуется защитником "Зенита"

Туринский "Ювентус" приступил к поиску нового центрального защитника, который мог бы заменить в команде Мехди Бенатия, желающего сменить клуб.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, в шорт-лист "старой синьоры" входят четыре футболиста - Бранислав Иванович ("Зенит"), Мартин Касерес ("Лацио"), Мартин Шкртел ("Фенербахче") и Бруну Алвеш ("Парма").

Отметим, что у Ивановича также есть выгодное предложение из Саудовской Аравии. Там ему готовы платить от 6 до 8 миллионов евро в год. Контракт футболиста с "Зенитом" истекает по окончании текущего сезона, но у клуба есть опция продления соглашения ещё на 12 месяцев.

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