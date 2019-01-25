"Ювентус" интересуется защитником "Зенита"
Туринский "Ювентус" приступил к поиску нового центрального защитника, который мог бы заменить в команде Мехди Бенатия, желающего сменить клуб.
Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, в шорт-лист "старой синьоры" входят четыре футболиста - Бранислав Иванович ("Зенит"), Мартин Касерес ("Лацио"), Мартин Шкртел ("Фенербахче") и Бруну Алвеш ("Парма").
Отметим, что у Ивановича также есть выгодное предложение из Саудовской Аравии. Там ему готовы платить от 6 до 8 миллионов евро в год. Контракт футболиста с "Зенитом" истекает по окончании текущего сезона, но у клуба есть опция продления соглашения ещё на 12 месяцев.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|20
|56
|2
|Наполи
|20
|47
|3
|Интер Милан
|20
|40
|4
|Милан
|20
|34
|5
|Рома
|20
|33
|6
|Лацио
|20
|32
|7
|Аталанта
|20
|31
|8
|Сампдория
|20
|30
|9
|Парма
|20
|28
|10
|Фиорентина
|20
|27
|11
|Торино
|20
|27
|12
|Сассуоло
|20
|26
|13
|Кальяри
|20
|21
|14
|Дженоа
|20
|20
|15
|Удинезе
|20
|18
|16
|СПАЛ
|20
|18
|17
|Эмполи
|20
|17
|18
|Болонья
|20
|14
|19
|Фрозиноне
|20
|10
|20
|Кьево
|20
|8